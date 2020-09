A carregar o vídeo ...

O FC Porto desloca-se este sábado ao Estádio do Bessa tendo em vista o encontro da 2.ª jornada da Liga NOS, diante do Boavista. Na partida da equipa para o recinto dos axadrezados não faltou apoio dos adeptos portistas, com o recurso a muita pirotecnia. Sigaos momentos antes, durante e depois da partida.