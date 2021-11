Adeptos do FC Porto fazem a festa no metro a caminho de San Siro

A carregar o vídeo ...

O AC Milan e o FC Porto encontram-se esta quarta-feiras, às 17h45, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo decorre em Milão, e apesar do mau tempo e da distância, os adeptos do FC Porto fazem-se sentir em Itália. No trajeto até ao Estádio San Siro é notório o bom ambiente e as altas expectativas, com os adeptos portistas a fazerem a festa no metro da cidade. [Créditos: Vídeo/Record]