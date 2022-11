Adeptos do FC Porto invadem campo para festejaram com equipa de basquetebol qualificação europeia inédita

A carregar o vídeo ...

A alegria foi transbordante na Suíça após o triunfo da equipa de basquetebol do FC Porto , no terreno do Friburgo, após prolongamento. A vitória por um ponto bastou para os dragões fazerem a festa relativa à qualificação inédita na FIBA Europe Cup. O feito mereceu o carinho dos adeptos que estiveram no pavilhão, que entraram mesmo em campo para abraçarem e festejarem com os portistas! [Vídeo: FC Porto]