A 'torcida do Flamengo fez ouvir durante o jogo com o Santos no Maracanã, que já não foi orientado por Renato Gaúcho, técnico que perdeu a final da Taça Libertadores para o Palmeiras de Abel Ferreira. Os adeptos do Mengão entoaram o cântico de Jorge Jesus durante várias vezes. "Olé, olé olé olé! Míster! Míster!", ouviu-se.