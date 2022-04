Adeptos do Flamengo fazem espera à equipa: «Se damos a vida exigimos que vocês deem o sangue»

A carregar o vídeo ...

Um grupo de adeptos do Flamengo juntou-se esta sexta-feira no centro de treinos do clube, em protesto com os recentes resultados da equipa treinada por Paulo Sousa. Espalharam tarjas com palavras de ordem e interpelaram os carros dos jogadores, dos elementos do staff e da equipa técnica. Todos foram alvo da fúria da 'torcida', com exceção de De Arrascaeta, avançado uruguaio. O Flamengo, que perdeu a Supertaça do Brasil e a final do Cariocão, começa o Brasileirão amanhã, diante do Atlético-GO. (Vídeos Twitter)