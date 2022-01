Adeptos do Flamengo ficaram loucos com os exercícios do novo treinador de guarda-redes

A carregar o vídeo ...

O português Paulo Grilo, treinador de guarda-redes que integra a equipa técnica de Paulo Sousa no Flamengo, deu nas vistas no trabalho com Diego Alves e Hugo Souza. O vídeo foi partilhado nas redes sociais do emblema brasileiro e só no Twitter conta com mais de 30 mil interações. A intensidade demonstrada e alguns impropérios à mistura, em relação aos quais Grilo pediu desculpa, deixaram os adeptos do Mengão ainda mais entusiasmados com a nova era no clube. Alguns estabeleceram diferenças claras com os treinos de equipas técnicas anteriores [Vídeo Twitter Flamengo]