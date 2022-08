A carregar o vídeo ...

Haris Seferovic não teve uma noite propriamente inspirada no jogo do Galatasaray diante do Umraniyespor, para o campoenato turco. O avançado suíço, ex-Benfica, foi titular mas falhou duas grandes oportunidades. Foi substituído por Gomis, aos 78 minutos, e o francês marcou o golo da vitória aos 86. (Vídeo Twitter)