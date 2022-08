A carregar o vídeo ...

A derrota por 2-1 do Gil Vicente frente ao AZ Alkmaar confirmou a eliminação dos galos da Conference League, mas tal facto não afastou os adeptos da equipa. Assim, após o apito final, a claque 'Nação Barcelense' fez questão de presentear os jogadores com cânticos e aplausos, numa importante demonstração de apoio já para o próximo jogo do campeonato, frente ao Vizela.