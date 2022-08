Adeptos do Hajduk Split provocam confusão nas ruas de Guimarães

A carregar o vídeo ...

Várias dezenas de adeptos do Hajduk Split semearam esta noite o pânico em Guimarães, provocando desacatos nas ruas da cidade vimaranense. Os croatas, refira-se, estão na Cidade Berço para apoiar a sua equipa no duelo de quarta-feira com o Vitória, mas nas redes sociais, onde circulam vários vídeos dos incidentes, fala-se que terá havido uma tentativa de combinar confrontos combinados com ultras do FC Porto.