Adeptos do Hannover fizeram fogueira com cadeiras dentro do estádio do Braunschweig

A polícia de choque foi chamada a intervir no Eintracht-Stadio, casa do Braunschweig. No jogo da Bundesliga 2 entre a equipa local e o Hannover, no domingo, houve registo de problemas na bancada forasteira. Os adeptos arrancaram as cadeiras do recinto e fizeram uma fogueira com elas! Nas imagens partilhadas por adeptos no estádio, houve ainda registo para uma tocha arremessada que não fez feridos graves por sorte.