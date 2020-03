Adeptos do Kocaelispor receberam a equipa com proteção máxima contra o coronavírus

A carregar o vídeo ...

A Turquia é um dos raros casos na Europa em que as ligas ainda não estão suspensas devido ao coronavírus e no último fim de semana a bola continuou a rolar, ainda que sem espectadores. Sem poderem incentivar nas bancadas, os adeptos do Kocaelispor (clube da 3.ª divisão) aguardaram o autocarro da equipa antes da receção ao Alemdag e apoiaram os jogadores de forma original e... com todas as precauções. [Vídeo: Twitter]