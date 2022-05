A carregar o vídeo ...

O Lank Vilaverdense garantiu este sábado a subida à Liga 3, após empatar sem golos na receção ao Marítimo B, com os mesmos 15 pontos do que o Leça, mas beneficiou da vantagem no confronto direto. No final do encontro, a festa foi muita e os adeptos invadiram mesmo o relvado para festejar com a equipa. [Vídeo: Record]