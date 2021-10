A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Liverpool ficaram largos minutos 'retidos' em Old Trafford, mas empregaram bem o seu tempo, já que continuaram a celebrar a goleada sobre o Man. United... e até com cânticos de apoio (irónicos) para Ole Gunnar Solskjaer. "Ole’s at the wheel", cantaram os fãs reds, num cântico que pode ser traduzido como "Ole está ao comando".