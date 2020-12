Adeptos do Man. United 'doidos' com semelhanças entre golos de Rashford e Park Ji-sung

A carregar o vídeo ...

Marcus Rashford foi herói esta terça-feira, ao dar a vitória ao Manchester United diante do Wolverhampton já no período de descontos, mas a verdade é que não foi o único a consegui-lo nos mesmos moldes. Há dez anos, num mesmo embate com o Wolves, também em Old Trafford, já o sul-coreano Park Ji-sung tinha utilizado idêntica receita, com a particularidade de também ter marcado no mesmo minuto... Nas redes sociais os adeptos do Man. United não deixaram de expressar a sua surpresa pela semelhança entre os dois lances. E não é para menos!