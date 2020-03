Adeptos do Manchester United gritam por Bruno Fernandes: «Vem do Sporting como Cristiano»

A carregar o vídeo ...

As exibições de Bruno Fernandes continuam a encantar os adeptos do Manchester United e no domingo, no(onde o português), voltaram a cantar a música que dedicaram ao médio. "Bruno, Bruno, Bruno, he's from Sporting like Cristiano, he goes left, he goes right, makes greatest looks shite he's our portuguese magnífico", entoaram, em plenos pulmões. (Vídeo Twitter)«Bruno Fernandes vem do Sporting como Cristiano. Ele é o nosso português magnífico»