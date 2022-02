A carregar o vídeo ...

A tarde de chuva não impediu que os adeptos do Moreirense percorressem a curta distância entre Moreira de Cónegos e Famalicão para apoiar a sua equipa. Assim, na reta final do aquecimento, os jogadores dos cónegos fizeram questão de passar junto à zona onde estavam os seus adeptos, que responderam com cânticos e aplausos