Em Paços de Ferreira também foi manhã de homenagem a Vítor Oliveira, treinador que subiu o clube à 1ª Liga em duas ocasiões (1990/91 e 2018/19). Foram muitos os adeptos que se quiseram deslocar até junto do Estádio Capital do Móvel para um momento de homenagem ao treinador, ontem falecido, com direito a cânticos e aplausos. [Vídeo: Facebook P. Ferreira]