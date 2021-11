Adeptos do Palmeiras gritaram sonoro "não" ao curioso pedido de casamento na final da Libertadores

A carregar o vídeo ...

Foi um dos momentos que ficararam na história da final da Taça Libertadores entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo. Tal como aqui lhe demos conta, um adepto do Flamengo surpreendeu a namorada, adepta do Palmeiras, com um pedido de casamento em plena bancada do Estádio Centenário, em Montevideu (Uruguai). A noiva aceitou mas os adeptos do Palmeiras não se rogaram em fazer-se ouvir... [Vídeo Twitter]