Gareth Bale foi insultado por um grupo de adeptos à saída do centro de treinos do Real Madrid. O avançado galês é o jogador que mais ganha no plantel dos merengues e não tem estado nas primeiras escolhas do treinador, Carlo Ancelotti. Tem contrato até ao final desta época. (Vídeo El Golazo del Gol/Twitter)