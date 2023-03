Adeptos do Real Madrid lançam notas com cara de Laporta perto do Santiago Bernabéu

A carregar o vídeo ...

Vários adeptos do Real Madrid manifestaram-se contra o 'Caso Negreira', no qual o Barcelona é acusado de pagar a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação espanhola de futebol, perto do Estádio Santiago Bernabéu, onde decorre o 'El Classico' da 1.ª mão das 'meias' da Taça do Rei. Os apoiantes dos merengues lançaram ainda notas de 500 euros com a cara de Joan Laporta, presidente dos catalães, enquanto gritavam "Corrupção na federação", mensagem que mostravam igualmente numa tarja. [Vídeo: Twitter Guillermo Rai]