Um grupo de adeptos do Sevilha e do West Ham confrontaram-se numa rua da capital da Andaluzia antes do encontro que ontem colocou frente a frente as duas equipas nos oitavos-de-final da Liga Europa, e que terminou com o triunfo dos espanhóis, por. Veja as imagens. (Vídeo Twitter)