Momento especial no Bessa: Adeptos do Sporting cantaram música de Bas Dost ao minuto 28

A carregar o vídeo ...

Durante o minuto 28 do Boavista-Sporting, os adeptos verdes e brancos entoaram o cântico que tantas vezes dedicaram a Bas Dost (adaptação da Thunderstruck, dos AC/DC), concluindo-o com aplausos. Recorde-se que o avançado, que usava precisamente os números supracitados na sua camisola quando era jogador dos leões, caiu ontem inanimado numa partida do NEC Nijmegen, pese já se encontrar estável.