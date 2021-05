Adeptos do Sporting celebram onde o Real Madrid festeja os seus títulos

A carregar o vídeo ...

Palco habitualmente utilizado pelos fãs do Real Madrid para celebrar as suas conquistas, a Fonte de Cibeles foi invadida por um grupo alargado de adeptos do Sporting, que ali em pleno centro da capital espanhola decidiram levar as celebrações dos leões para o país vizinho. Houve até um adepto que entrou na fonte e pendurou um cachecol do clube de Alvalade... num dos leões que está naquele espaço.