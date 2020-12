A carregar o vídeo ...

Não faltou apoio na chegada do Sporting ao Estádio do Jamor, onde irá defrontar este domingo a Belenenses SAD, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS. João Soares Ribeiro, jornalista de Record, está presente no local e mostra como se vive o ambiente antes do duelo entre leões e azuis.