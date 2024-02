A carregar o vídeo ...

O Toulouse contará com o apoio de cerca de 3.400 adeptos esta quinta-feira à noite, frente ao Benfica. A maioria dos apoiantes da equipa francesa concentra-se na zona da Praça do Comércio, que está pintada de lilás, a cor do equipamento do adversário dos encarnados no playoff de acesso à Liga Europa.