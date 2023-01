A carregar o vídeo ...

O V. Guimarães elevou para sete o número de jogos seguidos sem vencer ao perder na deslocação ao reduto do Gil Vicente e, no final, os adeptos vimaranenses não esconderam o seu desagrado. Assim, quando os jogadores se dirigiram à bancada destinada aos adeptos visitantes, os assobios e os cânticos com mensagens negativas multiplicaram-se.