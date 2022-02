Adeptos do V. Guimarães revoltados com a equipa após derrota frente ao Belenenses SAD

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Vitória de Guimarães que este domingo marcaram presença no Jamor a assistir ao encontro com o Belenenses SAD mostraram-se revoltados pela derrota () da equipa diante do último classificado da Liga Bwin. O sentimento foi demonstrado já após o apito final do encontro, numa altura em que os jogadores se encaminharam até junto dos adeptos para agradecer a sua presença nas bancadas.