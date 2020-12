A carregar o vídeo ...

Cerca de quatro dezenas de adeptos despediram-se da equipa do Vilafranquense à partida antes da disputa da quarta eliminatória da Taça de Portugal, ante do Benfica. Bandeiras, tambor e gritos de incentivo foram imagens características em Vila Franca de Xira, junto ao Campo do Cevadeiro. [Vídeo: Vilafranquense SAD]