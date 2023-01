Adeptos do Vilaverdense incansáveis no apoio acabam a receber camisolas... do B SAD

A carregar o vídeo ...

Depois de Benfica e Famalicão, o B SAD foi a terceira equipa a garantir a qualificação para os quartos-de-final da Taça de Portugal. No embate frente ao Lank Vilaverdense, da Liga 3, o conjunto orientado por Nandinho fez da eficácia a sua grande força, contou com um inspirado Gonçalo Tabuaço e venceu por 4-1 . Os adeptos do Vilaverdense não se cansaram de apoiar a equipa durante o jogo e mesmo após a derrota consumada os cânticos não pararam. Curioso o facto de vários jogadores do BSAD lhes terem dado as suas camisolas...