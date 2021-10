A carregar o vídeo ...

O Vitesse visitou e venceu este domingo o NEC (1-0) em jogo do campeonato holandês. No final do jogo, a equipa dirigiu-se perto dos adeptos que se deslocaram para apoiar, e enquanto estes cantavam e saltavam, a bancada acabou por colapsar. Felizmente, o incidente parece não ter tido consequências graves. (Vídeo: Vitesse Videos/Twitter)