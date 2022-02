A carregar o vídeo ...

Kurt Zouma foi esta terça-feira titular poucas horas depois de ter sido revelado um vídeo onde pontapeia um gato. Os adeptos do Watford, adversário do West Ham, não perdoaram o comportamento do jogador francês e 'dedicaram-lhe' um cântico: 'Kurt Zouma, He plays at centre back, He kicks his fu***** cat', ouviu-se no jogo que os hammers até venceram.