O regresso à ação do Wolverhampton tem corrido de forma praticamente perfeita - com três vitórias em três jogos - e a verdade é que tudo parece sair bem. Veja-se por exemplo a forma como o espanhol Jonny tirou um jogador do Aston Villa do caminho no duelo de sábado. Com toda a tranquilidade do mundo...