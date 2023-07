A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Sp. Braga deram o primeiro grande sinal de apoio à equipa, esta quarta-feira, no final do jogo com o Torreense, que os arsenalistas venceram por 4-0 . Já com a equipa virada para a bancada, as largas centenas de pessoas que marcaram presença em Fão entoaram cânticos e até houve potes de fumo.