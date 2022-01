A carregar o vídeo ...

Os Wolves venceram na casa do Manchester United pela primeira vez a contar para a Premier League e os adeptos dos lobos sentiram o feito alcançado. O treinador Bruno Lage foi visto como um dos heróis do triunfo no reduto de Cristiano Ronaldo e companhia, findando a partida a cantar o nome do antigo técnico do Benfica.