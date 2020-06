Adeptos escoltam equipa do V. Setúbal no início da viagem para a Madeira

A carregar o vídeo ...

Cerca de três dezenas de adeptos do V. Setúbal escoltaram hoje de tarde o autocarro da equipa no início da deslocação para o jogo de amanhã, 18 horas, na Madeira, com o Marítimo. Os adeptos, a maioria afeto à Associação Velha Guarda Vitoriana, esperaram pela saída da equipa do Estádio do Bonfim para fazer um cortejo automóvel até à saída da cidade. Entre buzinadelas, aplausos e gritos de incentivo, os vitorianos fizeram questão de passar uma energia positiva à equipa treinada por Julio Velázquez, que deixou o estádio depois de realizarem o sétimo rastreio à Covid-19. O voo charter desde o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, até ao Funchal tinha partida agendada para as 18 horas, precisamente 24 horas antes do apito inicial do jogo com o Marítimo, da 25.ª jornada da Liga NOS.