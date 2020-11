A carregar o vídeo ...

O Salgueiros recebeu e venceu esta segunda-feira o Sp. Covilhã na 3.ª eliminatória da taça ed Portugal. Devido à pandemia do novo coronavírus, o jogo não contou com público nas bancadas, no entanto, os adeptos do Salgueiros não faltaram ao encontro e fizeram a festa do lado de fora do Estádio... juntamente com os jogadores em campo!