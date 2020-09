Adeptos insultam Gareth Bale: «Cab… vai jogar golfe!»

A carregar o vídeo ...

Gareth Bale não vive dias fáceis em Espanha. Esta sexta-feira, os adeptos do Real Madrid, cansados de ver os sucessivos episódios de divergência do galês com o clube, chegaram mesmo a insultar e repreender o jogador à saída do centro de treinos dos merengues, em Valdebebas.



Num vídeo partilhado nas redes sociais pode ver-se vários fãs do Real Madrid, junto à saída dos jogadores, a insultarem o extremo.



"Cab... Vai jogar golfe", ouve-se no vídeo, assim que passa a viatura do internacional galês.