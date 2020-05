Adeptos param trânsito em Olhão e pedem justiça pelo Olhanense

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Olhanense prometeram e cumpriram. Este sábado, saíram para a rua em Olhão, de automóvel, de forma a protestar contra a não-subida do clube aos campeonatos profissionais, em detrimento do Vizela e Arouca. "Uma Luta, uma cidade: Quando uma cidade se une! Manifestação pacífica: "QUEREMOS JUSTIÇA". Juntos para defender os nossos cores", pode ler-se na publicação partilhada pelo Olhanense no Facebook.