Lionel Messi fez esta terça-feira o golo número 644 pelo Barcelona e entrou para a história do futebol mundial . Em 2006, quando ainda dava os primeiros passos na equipa principal do clube catalão, Messi participou numa ação publicitária da Adidas e já nessa altura tinha o futuro bem definido. Agora, a marca de equipamentos desportivos decidiu recordar a 'profecia' do craque argentino. [Vídeo: Twitter Adidas]