Adjunto de Tite surpreendeu tudo e todos em conferência de imprensa: «P... que pariu!»

O Brasil garantiu na madrugada desta sexta-feira um lugar no Mundial'2022, ao bater a Colômbia (1-0) . No rescaldo do jogo, Tite foi questionado acerca do que estava a sentir com o feito alcançado, mas afirmou, envergonhado, que não podia dizer "o palavrão em que estava a pensar". Já Cléber Xavier, o seu adjunto, não foi capaz de segurar o entusiasmo (Vídeo: Twitter/Gabriel Carneiro)