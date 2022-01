Adjunto do Man. City e o jogo da 3.ª eliminatória da Taça: «Vai ser um dos onzes iniciais mais fáceis de decidir...»

Rodolfo Borrell, treinador-adjunto do Manchester City, perspetivou o encontro com o Swindon, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, para o qual os citizens se vão apresentar com algumas baixas, fruto dos 21 casos positivos de Covid-19 entre plantel e staff, com Pep Guardiola entre deles. Por esse motivo será Borrell a orientar a equipa de Manchester a partir do banco de suplentes. [Vídeo: One Football]