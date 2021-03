A carregar o vídeo ...

O ex-internacional brasileiro Adriano mostrou esta sexta-feira todos os seus 'dotes' musicais ao publicar um vídeo no Instagram onde aparece a cantar o refrão da música 'We Are The World' dos 'USA for Africa', grupo de 45 cantores norte-americanos que liderados por Michael Jackson e Lionel Richie. [Vídeo: Adriano Imperador / Instagram]