O médio português Adrien juntou-se a várias figuras do desporto francês, como por exemplo Moussa Sissoko e Mario Lemina, para lançar um apelo ao povo gaulês para ficar em casa neste momento de crise. O jogador do Monaco é mesmo o único do vídeo que não fala em francês, já que todos os restantes lançam o seu apelo na língua gaulesa.