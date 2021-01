A carregar o vídeo ...

Adrien jogou com Abel Ferreira no Sporting, numa ligação que começou há muitos anos. O médio da Sampdoria recorda as viagens de autocarro ao lado do agora treinador do Palmeiras e as características que ajudam a explicar o feito do colega, que sábado disputa a final da Taça Libertadores. Leia aqui a entrevista completa