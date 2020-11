A carregar o vídeo ...

Adversário do Benfica na Liga Europa, o Standard Liège salvou-se este sábado de uma derrota inesperada na receção ao AS Eupen e bem que pode agradecer ao guarda-redes Arnaud Bodart. Habituado a salvar os remates contrários, o guardião assumiu a função de herói no outro lado, ao marcar o golo do empate aos 90'+7!