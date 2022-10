Adversário no chão e direito a 'bailinho': James Harden deu nas vistas no regresso da NBA

A carregar o vídeo ...

A nova temporada da NBA arrancou esta terça-feira e... já promete. Os Boston Celtics receberam - e venceram - os Philadelphia 76ers por 126-117 , num duelo em que uma das jogadas da partida foi protagonizada por James Harden, a grande figura da equipa visitante com 35 pontos. Apesar de ter falhado o lançamento, o norte-americano tirou o adversário Marcus Smart do caminho com uma simulação de corpo e lançou de fora, falhando por centímetros um triplo depois de protagonizar um 'bailinho' que não passou despercebido. (: Twitter)