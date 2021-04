Adversários apostam forte em Miguel Oliveira para o Grande Prémio de Portugal

A carregar o vídeo ...

Tal como outros campeonatos, o MotoGP tem também uma 'liga de fantasia', ao estilo da Liga Record, onde com o recurso a um orçamento definido temos de escolher aqueles que mais garantias darão de bons resultados. Esta quinta-feira, de olho no Grande Prémio de Portugal, vários pilotos foram desafiados a partilhar as suas escolhas e houve um nome a dominar: Miguel Oliveira. O português recolheu quatro escolhas para 'gold rider' (uma delas dele próprio) e uma de 'silver'. O único que não apostou no português foi Maverick Viñales...