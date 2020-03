A carregar o vídeo ...

O mundo do futebol tem um enorme poder no que ao exemplo a dar diz respeito e nesse particular grande parte dos futebolistas estão a cumprir a sua parte de forma exímia. Veja-se o caso de Papu Gómez e Lucas Castro, da Atalanta e Cagliari, que esta tarde se juntaram um 'live' do Instagram para dar um verdadeiro 'concerto' durante o período de quarentena.