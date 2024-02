Advogada de Fernando Saúl: «O que está em causa são os acontecimentos da dita assembleia»

A carregar o vídeo ...

Fernando Saúl, funcionário do FC Porto há 23 anos e um dos 12 arguidos na ‘Operação Pretoriano’, vai prestar declarações amanhã.



"O meu cliente esteve sempre disposto a prestar declarações. A defesa entendeu que poderia não ser necessário. Ele quer mesmo esclarecer e vai esclarecer", garantiu a advogada Cristiana Carvalho, reforçando: "O que está em causa são os acontecimentos da dita assembleia. Não está mais nada em causa do que aquilo que tenham conhecimento. Existe mais um outro arguido com um crime de detenção de arma proibida, mas não me vou pronunciar sobre isso."