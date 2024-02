Advogado de António Moreira de Sá e o desentendimento com Henrique Ramos: «Já vinha das semanas anteriores»

A carregar o vídeo ...

Jorge Correia, advogado de António Moreira de Sá, um dos 12 detidos no âmbito da Operação Pretoriano, garantiu que o seu constituinte vai prestar declarações ao juiz assim que começarem os interrogatórios. Em declarações à comunicação social, o advogado colocou de parte qualquer ligação aos outros detidos, recusou a ideia de estar envolvido num clima de intimidação a André Villas-Boas, e explicou que o que aconteceu na Assembleia Geral do dia 13 de novembro foi resultado de um desentendimento com Henrique Ramos, mais conhecido como Tagarela.